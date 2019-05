La settimana delle panchine: l'Inter di Conte apre la fila

Fonte: Sportitalia

La settimana della verità. Dopo i verdetti del campionato, i quadri sono più chiari anche se non ancora definiti. I contorni che emergono in maniera difficilmente equivocabili sono quelli di casa Inter, società che con la sofferta qualificazione alla prossima Champions League potrà contare su risorse economiche utili per predisporre al 100% la rivoluzione programmata. Antonio Conte sarà il prossimo allenatore dei nerazzurri, scelta ratificata dagli incontri che si terranno in settimana e che contribuiranno a costruire anche le strategie di mercato che influenzeranno l’estate dei milanesi.

Stravolgimenti in vista anche per la Juventus, perché le parole di Paratici, oltre ad escludere le ipotesi più fantasiose, hanno anche lasciato intendere come una decisione verrà comunicata solo al termine della stagione sportiva in corso. L’impressione è evidentemente quella che il prossimo allenatore dei campioni d’Italia sia uno dei tecnici attualmente impegnati nelle finali di Europa League e Champions League. Se i contatti con Sarri non rappresentano certo una novità, le parole di Pochettino lasciano intendere come anche il tecnico argentino non abbia ancora preso una decisione sulla sua possibile permanenza al Tottenham. Ore controverse infine per Gasperini, perché il tecnico dell’Atalanta dopo avere portato a termine il suo miracolo dovrà decidere se abbandonare la favola per farsi carico dei sogni di rinascita del tritacarne Roma. Con la pressione di Percassi che lo vorrebbe blindare a vita, quella di un pubblico ai suoi piedi, ma con la contestuale tentazione di una piazza storica che vuole costruire un ciclo basato sulle sue idee. Questione di giorni, e le scelte saranno realtà.