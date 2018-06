La settimana delle verità

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grandi manovre in casa Samp. Con l'avvento dei mesi estivi, la società blucerchiata tornerà sul mercato, come sempre, più scatenata che mai. Il presidente Massimo Ferrero ha abituato tifosi ed addetti ai lavori a sessioni di trattative frizzanti con tanti capovolgimenti di scena e porte, in entrata e in uscita, più che mai girevoli. Potrebbe essere un'estate calda e foriera di grandi cambiamenti quella del club di Corte Lambruschini, a partire dai vertici societari. Non è più una notizia che Daniele Pradé sia ormai ai saluti. Il Responsabile dell'Area Tecnica, arrivato due anni fa a Genova, ha trovato l'accordo con l'Udinese, dove ricoprirà il medesimo ruolo con contratto biennale, e non rinnoverà con il club ligure decidendo così di intraprendere una nuova strada. Questa sarà una settimana decisiva anche per quanto riguarda Riccardo Pecini. L'attuale responsabile scouting, che dal suo arrivo ha svolto un lavoro eccellente scoprendo tanti talenti, ha un contratto fino al 2020 con il club ma nelle prossime ore dovrebbe dare delle risposte viste anche le continue lusinghe dell'Empoli di Corsi che lo vorrebbe alle sue dipendenze come direttore sportivo.

Sul fronte squadra invece si attendono risposte da Emiliano Viviano. Nella giornata di oggi si terrà un incontro fra il club e l'entourage del portiere fiorentino per pianificarne il futuro. Non è mistero dell'interessamento dello Sporting Lisbona anche se le difficoltà societarie potrebbero frenare il tutto. Adesso in pole ci sarebbe il Parma. In difesa invece si cerca di limare i dettagli con il Genk per Omar Colley. L'intesa con il giocatore ci sarebbe già, rimarrebbe soltanto da trattare con il club belga prima di dare l'annuncio. Fra i partenti ci potrebbe essere Matias Silvestre. Il difensore argentino, reduce comunque da un buon campionato, potrebbe cambiare aria, a maggior ragione dopo un eventuale arrivo di Colley vista la possibilità di promuovere a titolare Joachim Andersen. Tanti nodi da sciogliere per la Sampdoria in vista della prossima stagione. Una settimana cruciale per il futuro, in attesa di salire sulla giostra del calciomercato.