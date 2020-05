La sfida Juve-Inter per Tonali passa anche dalla volontà di Cellino. E da quella del Barça

vedi letture

Sandro Tonali resta al centro dei pensieri della Juventus, che non vorrebbe lasciarselo sfuggire in ottica sostituzione di Khedira oltre che di acquisto di uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Ovviamente anche l'Inter è in corsa, con l'idea simile a quella juventina, di provare a convincere Cellino tramite contropartite giovani e un pacco di milioni come corredo dell'offerta. Fosse per il presidente del Brescia questa soluzione sarebbe da scartare ma pare che alla fine a decidere sarà il calciatore, che ormai sembra intenzionato a prendere una decisione proprio tra una di queste due squadre. Occhio anche al Barcellona, che è molto attivo sul fronte Tonali anche se non riscontra il momentaneo favore del classe 2000, più intrigato dalla possibilità di crescere restando nel nostro campionato. A riportarlo è Tuttosport.