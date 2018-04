La sfida nella sfida: l'impenetrabile difesa Juve e l'attacco da urlo Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sedici partite per la Juventus, venti per il Real Madrid. E' stato un 2018 ricchissimo d'impegni per i Blancos anche per la Copa del Rey, dove la formazione di Zinedine Zidane è uscita contro il Leganes. Quattro gare in più e numeri che portano a due chiari dati: il Real è una vera macchina da gol, con una media di quasi tre segnati a partita. L'impresa, però, sarà infliggere alla Juventus la prima sconfitta di tutto il suo 2018 e segnarle, pure, visto che prende in media, in questo nuovo anno, solo 0,25 reti per ogni gara giocata.

Juventus

Partite giocate nel 2018: 16

Vittorie: 14

Pareggi: 2

Sconfitte: 0

Gol segnati: 30

Gol subiti: 4

Media gol segnati a partita: 1,875

Media gol subiti a partita: 0,25

Real Madrid

Partite giocate nel 2018: 20

Vittorie: 14

Pareggi: 3

Sconfitte: 3

Gol segnati: 58

Gol subiti: 25

Media gol segnati a partita: 2,9

Media gol subiti a partita: 1,25