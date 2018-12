© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messi-CR7 finisce 51 a 49. Nel 2018 infatti la Pulce ha segnato due gol in più del portoghese che con la doppietta rifilata alla Sampdoria è arrivato a quota 49 reti nell'anno solare tra Real Madrid e Juventus. Per la prima volta dal 2011 dunque Ronaldo non arriva a quota 50 reti ma è comunque il capocannoniere della Serie A.