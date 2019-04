La sfortuna dei cambi. E di fare a meno di Kessie e Suso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Probabilmente per il Milan è la seconda ipotesi, al netto di una sfortunata congiuntura. Il primo cambio all'undicesimo, per un problema a Donnarumma, è qualcosa di straordinario. Lo è meno la distorsione, vedremo quanto grave, per Lucas Paquetà, il migliore in campo nel primo tempo dei rossoneri, infortunatosi in uno scontro con Behrami, anche lui costretto a fermarsi a un quarto d'ora dalla fine per una botta violenta in viso. Così c'è stato anche dello stupore, al quarantesimo, quando al posto del brasiliano è entrato Castillejo, un po' troppo leggerino per galleggiare tra le linee, migliore nel puntare sul lato e poi cercare il cross.

Ecco, Suso merita un capitolo a parte, anche guardando il terzo cambio, avvenuto a metà secondo tempo: fuori Abate e dentro Calabria, in una gattopardesca mossa per non cambiare alcunché. E infatti non si è modificato nemmeno il risultato, né l'andazzo della gara, con un'occasione per Castillejo, al vento, e l'altra per De Paul, con Calhanoglu in versione maratoneta. Ci si è messa pure la sfortuna, nel prepartita, con Kessie che si è fatto male - per un non meglio precisato fastidio muscolare - e che ha dato il la a Biglia, beccato da San Siro nell'ultimo quarto d'ora, di trovare un'altra maglia da titolare, mettendo Bakayoko da mezz'ala. Insomma, come spesso accade gli assenti vincono,mentre i presenti pareggiano solamente.