La sfuriata, poi 35' in campo: Vidal-Barça, incontro nei prossimi giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfuriata in allenamento, poi 35 minuti e passa in campo nel Clasico. Giorni turbolenti per Arturo Vidal al Barcellona, per un'avventura che in certi momenti sembra agli sgoccioli e in altri pare meno complicata. Sta di fatto che l'Inter è alla finestra, che il cileno vorrebbe essere nuovamente allenato da Conte, e che comunque in blaugrana non sono certo tutti rose e fiori. Secondo Tuttosport, nei prossimi giorni il suo agente Felicevich incontrerà la dirigenza catalana per capire il da farsi nel prossimo mercato. Rottura alle porte o no?