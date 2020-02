vedi letture

La situazione contrattuale della Lazio: le scadenze di tutti i giocatori

Momento magico per la Lazio, che da possibile outsider è diventata una seria candidata allo scudetto. "Temo la loro spensieratezza" ha detto ieri Agnelli, il presidente della Juventus, che viaggia soltanto con un punto di vantaggio sulla squadra romana. In attesa di scoprire come andrà il prossimo turno di campionato, di seguito ecco la situazione contrattuale della rosa biancoceleste, con tutte le varie scadenze dei giocatori. In corsivo i nomi di chi ha rinnovato nel 2019, ai quali va aggiunto Simone Inzaghi, che lo scorso giugno ha prolungato fino al 2021.

2020

Lulic

Parolo

Cataldi (manca ancora l'ufficialità, ma ha rinnovato fino al 2024)

2021

Bastos

Radu

Minala

Guerrieri

Proto

2022

Adekanye (ha un’opzione per prolungarlo ancora di un anno)

Luis Alberto

Leiva

Caicedo

Strakosha

Lukaku

Marusic

Silva

Patric

Luiz Felipe

2023

Immobile

Jony

Acerbi

Djavan Anderson

André Anderson

2024

Correa

Milinkovic

Lazzari

Vavro