La smentita dell'entourage di Ronaldo: "Tutto falso". Vuole vincere la Champions alla Juve

"Tutto falso". L'entourage di Cristiano Ronaldo smentisce una sua possibile uscita dalla Juventus e anche il fatto che sia stato offerto a molti club da Jorge Mendes, Barcellona incluso. Lo scrive AS: CR7 vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2022 e sogna di vincere la Champions League a Torino, con la Juventus, senza lasciare il compito a metà. Anche la famiglia sarebbe contenta in Piemonte e non ci sarebbe alcuna intenzione di partire.