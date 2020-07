La soddisfazione di Mkhitaryan: "La mia storia con la Roma continua"

Dopo l'ufficialità di ieri da parte della Roma, con la quale si dava comunicazione dell'estensione del prestito dall'Arsenal fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21, Henrikh Mkhitaryan ha palesato la propria soddisfazione con poche parole pubblicate sul proprio profilo Twitter: "La mia storia con la Roma continua".