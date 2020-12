La solitudine dei numeri 10: Juve-Atalanta, lungo colloquio tra gli esclusi Dybala e Gomez

Numero 10 sulla spalla, ma entrambi in panchina. È questa la Juventus-Atalanta che vivranno Paulo Dybala e Alejandro Gomez, almeno dall’inizio. I due, compagni di nazionale e in panchina per motivi diversi, sono stati protagonisti nel pre-partita di un lungo colloquio, che sta andando in scena tra abbracci e mani sulla bocca, da qualche minuto. Curiosamente, nello stesso momento sono a colloquio anche Pirlo e Gasperini.