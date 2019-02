La solitudine del numero primo e il Ronaldo furioso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Io ho cinque Champions, l’Atletico zero”. Cristiano Ronaldo ha voluto ricordarlo almeno due volte, nel 2-0 subito ieri. Prima in campo, con le dita, rispondendo ai fischi assordanti del Wanda Metropolitano. Poi passando di fretta e (tanta) furia in zona mista. Nella notte infelice di Madrid, un’altra notizia non entusiasmante per la Juventus.

Perché Ronaldo, l’uomo bionico, ha sofferto eccome fischi e cori dei suoi avversari di nove anni. Perché Ronaldo ha cinque Champions in bacheca, la Juventus no. E il portoghese, ricordando il divario tra sé e l’Atletico, ne ha rimarcato un altro. Quello tra sé e la Vecchia Signora. Quasi fosse un corpo estraneo al gruppo di Allegri. Che conta i suoi trofei e non quelli della squadra. A prescindere dallo stile, anche quello ben poco Juve, il Ronaldo furioso ha ribadito il solco che lo separa non solo dall’Atletico, ma anche dai compagni di spogliatoio. Io so’ io... E voi?