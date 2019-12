La sorte spinge il Milan fuori dalla crisi: Hernandez-gol, il Parma si piega

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan torna al successo al Tardini di Parma, dimostrando una gran solidità difensiva ma i soliti problemi nell'andare a far male all'avversario: la gara, terminata 1-0, è infatti decisa ancora da Theo Hernandez, ora capocannoniere della squadra con tre gol (gli stessi di Piatek, ndr), aiutato però da una bella dose di fortuna in occasione della rete decisiva. Al contrario per i padroni di casa seconda beffa di fila nei minuti conclusivi di partita, con tre pesantissimi punti sfumati nel giro di sette giorni.

Pioli ha studiato bene il Parma e ogni volta i ducali conquistano palla arriva il fallo tattico, così il gioco risulta spezzettato. Al contrario il Milan arriva con facilità alla conclusione e nei primi quindi minuti si divora almeno due palle gol importanti, con Calahanoglu e Romagnoli, quest'ultimo autore di un imperioso stacco in area di rigore ma di una conclusione goffa e innocua. Molto attivo Kessie, ansioso di dimostrare il proprio valore dopo diverse panchine: il centrocampista scalda le mani a Sepe a metà frazione, con un destro violento che il portiere devia in corner. Si replica dieci minuti dopo, con Calhanoglu che chiama all'intervento il portiere dalla stessa zona di campo, mentre i padroni di casa si fanno vedere con bell'inserimento di Hernani, servito dal solito Kulusevski. Da segnalare un primo tempo totalmente anonimo di Gervinho, che nel finale sembra anche accusare qualche problema fisico.

Ripresa che si rivela ancor più bloccata e tattica: i limiti offensivi del Milan continuano ad essere evidenti, mentre il Parma si affida alle ripartenze dei propri veloci attaccanti. D'Aversa aggiunge centimetri e soluzioni inserendo Cornelius al 70', dopo un paio di buone iniziative dalla media distanza degli ospiti, a firma Calhanoglu e Suso: entrambe le conclusioni però finiscono a lato. Dentro anche Leao e Krunic nel Milan, ma il gol-partita arriva per merito del solito Theo Hernandez: la sorte aiuta Pioli, proprio quando la sfida stava viaggiando verso il giusto pareggio. Darmian rinvia di gran fretta in area di rigore e colpisce proprio il rossonero, la sfera sbatte sul corpo di Bruno Alves e torna a disposizione dell'ex Real Madrid, che di sinistro batte imparabilmente Sepe e porta avanti il Milan. È il gol partita, inutili gli assalti ducali degli ultimi minuti.