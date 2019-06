La SPAL e il mercato: eppur si muove, ma prima bisogna vendere

Lazzari, Fares e Petagna. Dalle eventuali cessioni di queste tre pedine passerà il mercato in entrata della SPAL

© foto di Federico Gaetano

Calma apparente in casa SPAL per quanto riguarda il calciomercato. Eppur qualcosa si muove e bolle nel pentolone di Davide Vagnati.

Il direttore sportivo dei ferraresi infatti, tra sondaggi e suggestioni che potrebbero trasformarsi – in men che non si dica – in trattative che porterebbero colpi di caratura importante verso Ferrara, sta lavorando senza sosta e lontano dai riflettori per fornire a mister Semplici la possibilità di allestire una squadra competitiva con diverse pedine di indiscusso interesse e valore.

Nonostante ciò, la parola che accompagna il momento dei biancazzurri è più che mai una sola: vendere. Dalle eventuali cessioni di almeno due pezzi pregiati come Fares, Lazzari e Petagna infatti, che da diversi mesi possono contare su una discreta schiera di corteggiatori, pronti a offrire soldi e contropartite tecniche agli estensi, la SPAL potrà seriamente pensare di monetizzare e successivamente di dare il via alla campagna acquisti con un occhio al bilancio e uno alle necessità di formazione.

Il Torino, che pare essere interessato sia all’esterno destro che all’attaccante spallino, è pronto a mettere sul piatto uno tra Bonifazi o Zaza, mentre la Fiorentina ha aperto a un trasferimento in prestito di Saponara, che non rientrerebbe nei piani della nuova dirigenza Commisso. Sull’algerino invece è piombato il Sassuolo, che dalla sua avrebbe offerto uno tra Babacar e Di Francesco per far si che la situazione si sblocchi.

In pole position per Lazzari però rimane sempre la Lazio, che nei prossimi giorni chiuderà per il nuovo prestito di Murgia alla corte di Semplici e proverà anche a far decollare in via definitiva la trattativa che vedrebbe approdare il numero ventinove della SPAL in maglia biancoceleste, magari mettendo sul piatto giocatori dal calibro di Lombardi, Patric, Cataldi o Palombi, oltre che un conguaglio economico.

Stesso discorso per l’Atalanta, che pur di arrivare al ragazzo sarebbe pronta a lasciar partire Berisha e D’Alessandro. Insomma, il mercato degli estensi sembra assumere – giorno dopo giorno – le sembianze di un domino per cui il minimo spostamento di una tessera potrebbe causare una serie di conseguenze tra di loro collegate irrimediabilmente.

Intanto – per quanto riguarda le trattative di mercato in entrata andate a buon fine – Davide Vagnati ha comunque già iniziato a mettere a segno i primi colpi dell’estate, assicurandosi le prestazioni del difensore centrale Igor. Il brasiliano del Salisburgo, che in questa ultima stagione ha vestito la casacca dell’Austria Vienna, arriverà a Ferrara con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2023. Un profilo giovane – classe 1998 – che necessiterà un inserimento graduale nel gruppo estense per prendere – con tutto il tempo che sarà necessario – confidenza e misure alle dinamiche del nostro campionato.

Le stesse che dovrà affinare Gabriele Moncini, attaccante di ritorno dal prestito al Cittadella, che approderà alla SPAL per potersi giocare le proprie carte nel tentativo di affermarsi finalmente, dopo le buone stagioni in cadetteria con il Cesena e i veneti appunto. Infine, contro-riscattato sempre dal Cittadella, Mattia Finotto è sempre più vicino al Monza dell’accoppiata Berlusconi e Galliani, seriamente intenzionati a far tornare di nuovo il ragazzo in Brianza, là dove proprio gli estensi lo acquistarono nel 2014.