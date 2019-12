La SPAL è viva: ora la società aiuti Semplici con il mercato

I biancazzurri hanno fatto vedere di essere ancora capaci a lottare. Il mercato servirà per capire quali mesi aspetteranno la piazza ferrarese

In quel di Torino serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. Tre punti davvero pesanti che lasciano aperte le speranze circa il cammino che la SPAL dovrà affrontare nei prossimi e delicati mesi di campionato, sia sotto il punto di vista del risultato che per quanto riguarda la prestazione messa in campo da Petagna e compagni, protagonisti di una prova spregiudicata e grintosa che non si vedeva da diverse giornate. Una prova che ha lasciato evidenziare quelle caratteristiche che servono per intraprendere quel cambio di rotta chiesto a gran voce dai vertici societari nelle ultime settimane e a cui la SPAL sembra volersi cimentare per raggiungere un traguardo che rimane difficilissimo da tagliare, ma non impossibile.

Se è vero che una rondine non fa primavera infatti, scrivendo con tanto di onestà intellettuale, sarebbe inesatto e abbastanza pericoloso pensare che i problemi del club estense siano magicamente spariti con il successo di sabato sera. Piuttosto sarebbe più preciso affermare che vittorie come queste servono per far ritrovare fiducia a un gruppo coeso che ora deve dare segnali di continuità nelle prossime giornate, aiutato dal lavoro del diesse Vagnati nella finestra invernale di riparazione del calciomercato, che sarà difatti chiamato a portare almeno un paio di operazioni di spessore – in linea con quelli che saranno i budget societari – alla corte di Leonardo Semplici per rinforzare la squadra.

Una squadra che ha fatto vedere di essere unita intorno al suo allenatore e il commovente abbraccio finale l’ha sottolineato. A questo proposito, il tecnico fiorentino ha dimostrato di saper gestire ancora una volta le situazioni negative e di tenere in pugno lo spogliatoio, mostrandosi abile conoscitore dei tasti giusti da toccare nelle settimane in cui il vento non sembrava soffiare nella direzione desiderata. Di strada da fare ce n’è e ce ne sarà ancora tanta, sia per la SPAL che per le sue avversarie, ma se i biancazzurri saranno questi una cosa è certa: niente è già scritto.