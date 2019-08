La SPAL fa due su due: battuto anche l'Obermais

I biancazzurri hanno vinto anche la seconda partita di giornata. Doppietta per Valoti

La SPAL chiude il ciclo di amichevoli in programma durante la permanenza a Valles con un altro successo. Gli uomini Semplici infatti, dopo aver battuto nel primo match del pomeriggio la Virtus Bolzano con un 5 a 0 senza storia, hanno superato anche l’Obermais Maia Alta per 3 a 1, sfoggiando – sebbene la formazione fosse stata rimaneggiata rispetto alla partita precedente – una buona coesione di squadra e un ottimo livello atletico. Sin dalle battute iniziali, la gara si è messa subito sul binario giusto per i ferraresi, passati in vantaggio dopo soli 7’ di gioco con un Valoti in grande spolvero, bravo a trovare la spizzata vincente per spedire in rete e sfruttare il calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Valdifiori. Al 25’ però, contro ogni pronostico, l’Obermais è riuscito nel tentativo più che insperato di trovare il pareggio, grazie a un bolide di Lantthaler che di fatto è andato a insaccarsi nel sette della porta difesa da Thiam, mandando così le squadre a riposo in perfetto equilibrio. Nella ripresa, ancora una volta, la rete di Valoti al 54’ ha portato nuovamente avanti la SPAL, che al 69’ ha trovato anche la via del 3 a 0 con Floccari.

SPAL-FC OBERMAIS MAIA ALTA 3-1 (1-1)

SPAL (3-5-2): Thiam (dal 65’ Meneghetti), Cannistrà, Farcas, Vaisanen, Dickmann, Valoti, Valdifiori, Jankovic, Mawuli, Paloschi, Floccari. All.: Semplici. A disp: Cionek, Missiroli, Vicari, Igor, Murgia, Moncini, D’Alessandro, Petagna, Strefezza, Kurtic.

FC OBERMAIS MAIA ALTA (4-4-2): Wieser, Augscheller (dal 57’ Pamer), Tratter, Parise, Holler (dal 64’ Gamper), Unterhuner (dal 64’ Capobianco An.), Capobianco Al. (dall’80’ Luther), Schwartz, Duescher (dal’80’ Mazohl), Bacher (dal 64’ Flumeri), Lantthaler (dal 57’ Giacomini). All.: Lomi. A disp: Moretti, Ceravolo.

Arbitro: Sig. Bordin di Bassano del Grappa (assistenti: Santi e Nuzzi).

Marcatori: Valoti (S) al 7’ e 54’, Lantthaler (O) al 25’, Floccari (S) al 69’.