La SPAL gioca a poker: 4 a 1 alla FeralpiSalò

I biancazzurri vincono anche il terzo test match stagionale. Di Francesco in campo per tutta la gara.

© foto di Federico Gaetano

A Valles, sede della seconda parte di preparazione pre-campionato, la SPAL supera brillantemente anche il terzo test amichevole contro la FeralpiSalò dell'ex Giani, che viene regolata con un 4 a 1 senza storia. Tra le fila gli estensi, debutto da titolare per i nuovi arrivati Di Francesco e Berisha. Non convocati invece Kurtic e D'Alessandro, molto probabilmente affaticati dai carichi di lavoro delle ultime settimane.

Il primo tempo è divertente e regala emozioni sia da una parte che dall’altra. I biancazzurri giocano meglio e meritatamente passano in vantaggio dopo appena dieci minuti di gioco: tiro dalla bandierina, cross in area e rete di Floccari che sblocca il risultato. Dieci minuti più tardi, al termine di una entusiasmante combinazione con Cionek, Valoti lascia partire un rasoterra chirurgico per il 2 a 0 della formazione guidata da Leonardo Semplici, che potrebbe pure avere l’occasione di siglare il tris, se non fosse che – dagli undici metri – lo stesso Floccari si trova la strada sbarrata da un ottimo De Lucia, protagonista nel parare il calcio di rigore. Prima del duplice fischio poi, gli ospiti riescono nel tentativo di accorciare le distanze con il destro del loro attaccante Ceccarelli al 34’.

La ripresa, nonostante la consueta girandola di cambi, si apre con lo stesso copione della prima frazione di gioco. E le battute iniziali lo dimostrano bene. Al 51’ infatti, sfruttando la sfortunata autorete di Rinaldi, la SPAL trova prima il 3 a 1 e poi al 60’ il 4 a 1 finale, con Missiroli che – nell’occasione – vede l’imbucata perfetta per Dickmann, freddo sia nel bucare di piatto destro un incolpevole De Lucia che nel chiudere definitivamente i conti in questa prima sgambata nel ritiro di Valles. Tra quattro giorni, in programma l'1 agosto, appuntamento con il triangolare contro Virtus Bolzano (ore 16) e FC Obermais Maia Alta (ore 18).

SPAL-FERALPISALO’ 4-1 (2-1)

SPAL (3-5-2): Berisha (dal 74’ Meneghetti), Felipe (dall’81’ Cannistrà), Cionek (dal 66’ Vaisanen), Vicari (dal 45’ Igor), Strefezza (dal 66’ Mawuli, Valoti (dal 45’ Jankovic), Valdifiori (dal 45’ Missiroli), Murgia (dal 74’ Farcas), Di Francesco (dal 45' Dickmann), Floccari (dal 45’ Petagna), Moncini (dal 45’ Paloschi). All.: Leonardo Semplici. A disp: Thiam.

FERALPISALO’ (3-5-2): De Lucia (dal 66’ Liverani), Legati, Rinaldi (dal 77’ Travaglini), Giani (dal 66’ Altare), Eleuteri (dal 77’ Rigamonti), Magnino, Pesce (dal 66’ Libera), Scarsella, Contessa (dal 49’ Mordini), Caracciolo (dal 66’ Marchi), Ceccarelli (dal 66’ Bertoli). All.: Damiano Zenoni. A disp: Menni, Lanza, Miceli, Spezia, Moraschi, Mauri, Ferretti.

Arbitro: sig. Daniele Perenzoni (Rovereto).

Assistenti: sig. Alessandro Munerati (Rovigo) e sig. Stefano Franca (Padova).

Marcatori: 10’ Floccari (S), 20’ Valoti (S), 34’ Ceccarelli (F), 51’ aut. Rinaldi (S), 60’ Dickmann (S).

Note: Floccari (S) ha sbagliato un rigore al 25’.