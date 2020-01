La SPAL non sa più vincere al Paolo Mazza

Fonte: Inviato a Ferrara

Da fortino inespugnabile che fu nella passata stagione a territorio di conquista in cui si è trasformato in questo campionato, lo stadio Paolo Mazza non vede la SPAL vincere in Serie A dallo scorso 5 ottobre. In quel frangente bastò una rete di Andrea Petagna per battere il Parma di misura e regalare al popolo biancazzurro i tre punti. Da lì in poi solo due pareggi e quattro sconfitte rispettivamente contro il Napoli, il Genoa, la Sampdoria, il Brescia, il Verona e il Bologna.

Nonostante ciò, dei quindici punti totalizzati nelle prime ventuno giornate di questa stagione, gli estensi di Leonardo Semplici ne hanno fatti otto in casa (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte) e sette in trasferta (2 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte). Un dato a livello statistico che comunque resta davvero una magra consolazione per una formazione che ha come obiettivo principale quello di salvarsi per il terzo anno consecutivo.

A questo proposito, nei prossimi mesi che si preannunciano caldi e più che mai cruciali, la SPAL dovrà al più presto ritrovare l’antidoto necessario per cercare di superare la problematica legata ai risultati casalinghi (e non), nella speranza di poter dare una brusca e decisiva sterzata a quella classifica che ora la vede a pari punti con Genoa e Brescia e a una sola distanza dal Lecce a oggi salvo.