La SPAL prepara il piano per la ripresa. Ma solo se c'è sicurezza sanitaria

Ripresa sì, ma in totale sicurezza sanitaria. Nella conferenza stampa congiunta di lunedì mattina, attraverso le importanti dichiarazioni del presidente Walter Mattioli e del patron Simone Colombarini, la SPAL ha reso noto la propria posizione in vista di una eventuale ripresa degli allenamenti individuali, di gruppo e dell'intera Serie A, che potrebbe essere riassunta nei seguenti tre punti chiave:

TEST MEDICI - "Se apriamo il nostro centro sportivo, lo vogliamo fare dopo aver fatto le visite mediche per ogni singolo giocatore". Il primo e indiscusso punto su cui si basano le possibilità di ripresa e di ritorno in campo della SPAL al tempo del Coronavirus è questo. Tamponi - che al momento vanno prima a medici e ammalati, viste le difficoltà a reperirli in Emilia Romagna -, analisi e poi visite specialistiche saranno le gli esami a cui Petagna e compagni si sottoporranno. Una serie di procedure necessarie per poter tornare ad allenarsi, dato che senza quelle si sta fermi. La SPAL comunque "si sta adoperando - a detta del presidente Mattioli - e nel corso di queste settimana dovrebbe iniziare con le prime operazioni necessarie".

ALLENAMENTI - Il centro sportivo di via Copparo riaprirà solo dopo aver fatto le visite mediche a ogni singolo individuo, in modo da avere più sicurezza possibile tra i giocatori e gli addetti ai lavori. In più sarà necessario che la Figc fornisca un protocollo adeguato per potersi allenare in gruppo o individualmente, a seconda di quanto verrà specificato nel decreto per ciò che avverrà dopo il 18 maggio. Senza aver queste prerogative, la SPAL non tornerà in campo. Nel mentre, in questi giorni, almeno fino al 18 maggio, i biancazzurri si stanno comunque allenando in maniera autonoma nelle loro case in modo da farsi trovare già pronti in caso di una eventuale chiamata al ritorno a Ferrara.

IPOTESI MAXI-RITIRO - "Se ci saranno le garanzie per la salute di circa sessanta persone verrà fatto un ritiro presso un hotel in città, isolato da tutto". Le recenti parole di Walter Mattioli non hanno lasciato spazio a più di tante interpretazioni, confermando le previsioni delle scorse settimane. Se ci si dovrà adoperare per intraprendere la strada del maxi-ritiro in vista di una eventuale ripresa del campionato di Serie A, la SPAL lo farà tra il centro sportivo di via Copparo e una struttura alberghiera cittadina, in cui la squadra potrà soggiornare in totale sicurezza. Il centro addestramento G.B. Fabbri infatti, seppur in parte rinnovato con l'arrivo della famiglia Colombarini e dotato in tutto di due campi da gioco in erba naturale e altrettanti in sintetica, due palestre attrezzate, cinque spogliatoi, una piscina e diverse sale riunioni, avrà solamente gli spazi idonei per permettere di svolgere gli allenamenti. Di conseguenza, sarà necessario aver a disposizione una struttura esterna su cui fare affidamento per vitto e alloggio, come evidenziato dal presidente biancazzurro.