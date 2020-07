La SPAL regge solo un tempo. Di Biagio fra lamentele e obiettivi nel finale di stagione

SPAL-Inter 0-4 (37' Candreva, 55' Biraghi, 60' Sanchez, 74' Gagliardini)

La SPAL è sempre più vicina alla matematica retrocessione in Serie B, dopo lo 0-4 subito in casa contro l'Inter nella serata di ieri. Gli uomini di Di Biagio, a dispetto del risultato, si sono resi protagonisti di un ottimo primo tempo. Poi, nella ripresa, il tracollo soprattutto difensivo che ha portato al poker nerazzurro.

Nel post partita il tecnico estense si è largamente lamentato del calcio di rigore non fischiato dall'arbitro Giua su Strefezza, col risultato che era ancora di 0-1. Il tutto dopo un piccolo battibecco subito rientrato col collega Conte durante il match. Quale l'obiettivo della SPAL in queste ultime 5 giornate? Di Biagio ce l'ha chiaro in mente: cercare di non arrivare ultimi.