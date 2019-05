La SPAL resiste all'urto: il Napoli si ferma ancora al palo, 0-0 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bel primo tempo al Mazza, seppur condizionato dalla pioggia battente. Risultato fermo ancora sullo 0-0 tra SPAL e Napoli: ospiti più pericolosi e vicini al gol con Milik e Younes.

Legno e slalom - Dopo appena sei minuti di gioco l'attaccante polacco colpisce il palo. È il numero 26 in stagione per i campani, sfortunati come nessuno in Italia. La SPAL è come al solito molto organizzata e concede poco alla formazione di Ancelotti, che si lascia preferire per la qualità del fraseggio. Il Napoli prova a sfruttare il lavoro degli esterni, Callejon e Younes, e gli inserimenti di Fabian Ruiz. Zielinski, schierato a ridosso del connazionale Milik, si muove molto nel tentativo di non dare punti di riferimento, senza incidere più di tanto. Younes, invece, sembra di nuovo in giornata e semina il panico nella difesa dei ferraresi: intorno alla mezzora è irresistibile il suo slalom in area di rigore, ma la conclusione non è precisa. Nel finale buona occasione in contropiede per Milik: l'ex Ajax va via sulla destra e cerca l'angolo opposto, ignorando i compagni al centro dell'area. Il punteggio non si sblocca, all'intervallo è 0-0.