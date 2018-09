La SPAL torna a casa, Mattioli: "Quanto sei bello Paolo Mazza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL torna a casa e ritrova i suoi tifosi: il club estense giocherà nel rinnovato stadio Mazza, che ha ricevuto l'agibilità e lunedì sera ospiterà la gara contro l'Atalanta. Dalle colonne de La Nuova Ferrara, raggiante il presidente Walter Mattioli: "Sono felice e orgoglioso, abbiamo raggiunto un grande risultato, realizzando una grande opera. Lo guardo e dico: ma quanto sei bello, Paolo Mazza...Lunedì sera vorrei essere vicino ad ogni tifoso per sentire cosa dice e cogliere la sua espressione per qualcosa che passerà alla storia. Questo stadio dovrà diventare il nostro fortino, le avversarie dovranno venir qui a soffrire, sarà una bolgia. Per salvarci è qui che dovremo vincere e conquistare più punti possibile. I ragazzi lo sanno, non vedono l’ora di scoprire lo stadio, sabato vi faranno un allenamento".

Alternative?

"No, nessun piano alternativo, mai pensato di giocare altrove anche la seconda interna. Era un rischio

importante, ma siamo talmente bravi che abbiamo rischiato. Ringrazio sponsor e aziende, il Comune e la famiglia Colombarini che ha investito in qualcosa non di sua proprietà e lo ha fatto per amore. È stata molto dura ma la Spal è una grande famiglia, il rapporto col Comune è fraterno e le imprese hanno lavorato in maniera eccezionale. Ecco perché ce l’abbiamo fatta. Grande risultato".