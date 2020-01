Nonostante le voci di mercato, lo sloveno si è allenato con la squadra. Di seguito tutte le ultime da via Copparo

Fonte: Inviato a Ferrara

A due giorni dalla sconfitta casalinga con il Verona, la SPAL è tornata a lavorare al centro sportivo di via Copparo per preparare la prossima sfida impegnativa con la Fiorentina. Programma di esercizi differenziati dal resto del gruppo per Reca, che dovrebbe ormai essere sulla via del recupero in vista del match con i Viola, così come per Missiroli, che si è sottoposto molto probabilmente a un lavoro di scarico in seguito a qualche affaticamento post-Hellas. Non si è allenato invece Vicari, alle prese con una forte contusione che l'ha costretto a uscire anzitempo nell'ultimo match, così come Moncini, che ha definito il proprio passaggio al Benevento. A proposito di mercato: Kurtic si è regolarmente allenato con i compagni, nonostante il passaggio al Parma sia vicino. Infine, Fares e D'Alessandro hanno continuato il loro recupero, senza però scendere in campo.