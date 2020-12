La spending review dell'Inter può investire anche i contratti: i club può spalmare gli ingaggi

vedi letture

Corriere.it fa il punto su quel che sarà il mercato dell'Inter e racconta che chi arriverà (Rodrigo de Paul resta il sogno, difficile, ndr) non può avere un ingaggio che supera quello del calciatore in uscita. Riduzione dei costi significa anche aprire una trattativa con gli attuali calciatori per spalmare i loro contratti in più anni. Inoltre sono da favorire le uscite (esempio Nainggolan al Cagliari) che non dovranno per forza essere rimpiazzate da un ingresso. Gli stipendi ingombranti vanno ridotti con cessioni o prestiti.