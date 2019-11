Fonte: inviato a Liverpool

Anfield come un campo ostico, ma anche una speranza per uscire dalla crisi che sta interessando il Napoli da un po’ troppo tempo. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Liverpool, punta anche sul temibile impianto dei Reds: “I bookmaker puntano sul 3-0? Io punto a passare il turno, a fare una bella partita, a competere col Liverpool. Klopp ci conosce bene e sa che non sarà così facile. Se lo sa Klopp, lo sanno tutti: è l'unica preoccupazione che ho. Lui sa che gli possiamo creare dei problemi, come abbiamo fatto all'andata o l'anno scorso. Sarà una partita difficile ma anche stimolante: giocare ad Anfield non capita tutti i giorni.

La squadra è frenata, non sciolta. È un fatto legato ai risultati che avremmo voluto e non riusciamo a ottenere. È un po' un cane che si morde la coda. Come ho detto, è una partita interessante anche per questo: qui, per una serie di ragioni a partire dal fatto che non sarà l'ultima spiaggia, il freno psicologico può venire meno".