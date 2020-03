La splendida stagione della Lazio: non un punto di arrivo, ma di partenza

vedi letture

Una volta usciti dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus - in nemico verso cui concentrare ogni forza adesso - si tornerà alla normalità. È una speranza, più che una certezza. Si rivedrà il pallone correre sul prato e i giocatori esultare, con o senza tifosi sugli spalti. La UEFA lo ha detto martedì, le istituzioni italiane lo hanno ribadito ieri: c’è la volontà di portare a termine questo campionato, che, al momento dell'interruzione, aveva nella Lazio la protagonista indiscussa. A meno -1 dalla Juventus capolista, domenica dopo domenica ha sempre giocato un calcio brillante, offensivo ed efficace. Mettendo in mostra una maturità di squadra e delle individualità di prima fascia: da Inzaghi a Immobile, da Luis Alberto e Milinkovic.

La Lazio era sul punto di toccare il cielo con un dito. Funzionava tutto a Formello, dove l’atmosfera era (e rimarrà anche al rientro) idilliaca. Per ammissione dello stesso Inzaghi: “Il clima nello spogliatoio mi ricorda quello del 2000”. L’anno del secondo scudetto , il sogno che infonde speranza e coraggio ai tifosi in questo clima di insicurezza e paura globale. Che finirà, non si sa quando, ma avrà una fine. Così come la Serie A, il cui esito sarà di sicuro positivo per la Lazio: già sicura della Champions, avrà solo tutto da guadagnare. Poi arriverà il difficile, perché se non è mai semplice stupire, lo è ancora di più imporsi con continuità e confermarsi. In estate la società sarà chiamata a fare delle scelte importanti per rendere il meraviglioso cammino di quest’anno non un unicum ma una base su cui continuare a sviluppare il progetto. Tassello dopo tassello, per un miglioramento generale che la Lazio ha avuto negli ultimi anni. Con il lavoro di Lotito e Tare, ha meritato credibilità e la fiducia dei tifosi, che adesso non vorrebbero più fare passi indietro. Perché l’attuale cavalcata della banda inzaghiana non dovrà essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza verso un futuro in crescendo. Ma è una speranza, più che una certezza.