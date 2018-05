La stagione del Milan - Quasi 200 milioni per migliorare di un punto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quasi 200 milioni per ottenere un punto in più rispetto all'anno scorso. Vista così la stagione del Milan può essere vista come fallimentare. Ma per vedere il bicchiere mezzo pieno è stata conquistata l'Europa League per il secondo anno consecutivo e stavolta senza passare dai preliminari. Dettaglio non da poco per prestigio, vantaggi economici e preparazione. Decisivo l'arrivo di Rino Gattuso: con lui al timone solo Juventus e Napoli hanno fatto meglio nel girone di ritorno. Spicca la dipendenza da Suso, miglior giocatore per rendimento e per assist, così come salta all'occhio l'exploit di Patrick Cutrone. Menomale, verrebbe da dire, visti i flop Kalinic e André Silva.

Punti conquistati/media punti: 64/1.68

Giocatore con più presenze: Gianluigi Donnarumma (3.645 minuti, 38 presenze)

Classifiche a confronto: +1 rispetto al 2016/17

Miglior marcatore: Patrick Cutrone (10)

Miglior assist-man: Suso (10)

Miglior media voto: Suso (6,25)

Il più ammonito: Frank Kessie (9)

Il più espulso: Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez, Hakan Calhanoglu, Leonardo Bonucci, Riccardo Montolivo e Suso (1)

La formazione più utilizzata: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu