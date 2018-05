La stagione del Napoli - Ad un passo dal sogno con il gioco più bello in A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un sogno interrotto sul più bello, il Napoli ha lottato per tutto l'anno per il titolo con la Juventus ma alla fine deve accontentarsi del secondo posto e dello storico record di punti in serie A. La squadra di Sarri ha mostrato il gioco più bello del campionato italiano e forse anche d'Europa, con tanto ci complimenti pubblici di un certo Pep Guardiola. Mertens non ha ripetuto l'exploit della passata stagione ma resta comunque il miglior realizzatore della squadra, sfortunatissimi Ghoulam e Milik, che hanno saltato gran parte della stagione per infortunio.

Punti conquistati/media punti: 91/2.39

Giocatore con più presenze: Pepe Reina (3.513 minuti, 37 presenze)

Classifiche a confronto: +5 rispetto al 2016/17

Miglior marcatore: Dries Mertens (18)

Miglior assist-man: Josè Maria Callejon (15)

Miglior media voto: Lorenzo Insigne (6,5)

Il più ammonito: Mario Rui (8)

Il più espulso: Mario Rui, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly (1)

La formazione più utilizzata: Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne