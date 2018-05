La stagione del Torino - Alti e bassi, ma l'Europa resta lontana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto in più rispetto alla passata stagione, ma il risultato non cambia. Il Torino, nonostante un ottimo potenziale, resta fuori dall'Europa. Mazzarri, dopo l'esonero di Mihajlovic, ha cercato di riportare un po' di equilibrio, senza tuttavia riuscrici al 100%. Sicuramente è mancato Andrea Belotti, che dopo una grande stagione non è riusciuto a ripetersi: appena 10 i centri in campionato per il Gallo. Benissimo Iago Falque, Ljajic a fasi alterne. Certezza N'Koulou in difesa: sull'ex Lione ci sono diversi club di Ligue 1 pronti all'asta in estate.

Punti conquistati/media punti: 54/1.42

Giocatore con più presenze: Salvatore Sirigu (3.540 minuti, 37 presenze)

Classifiche a confronto: + 1 rispetto al 2016/17

Miglior marcatore: Iago Falque (12)

Miglior assist-man: Adem Ljajic (10)

Miglior media voto: Adem Ljajic (6.38)

Il più ammonito: Daniele Baselli, Tomas Rincon (12)

Il più espulso: Cristian Ansaldi, Lorenzo De Silvestri, Afriyie Acquah, Daniele Baselli (1)

La formazione più utilizzata: Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri; Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, LJajic; Belotti