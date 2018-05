La stagione dell'Atalanta - bis europeo come negli anni '80. Ilicic goleador

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda Europa League consecutiva conquistata per l'Atalanta, che bissa l'exploit dell'era Mondonico, quando gli orobici centrarono il piazzamento in UEFA sia nel 1988-89 che nel 1989-90. Ancora una stagione brillante per gli uomini di Gian Piero Gasperini che pur senza Conti e Kessié, ceduti in estate, ha messo in mostra un calcio brillante e valorizzato nuovi giocatori, come Bryan Cristante e Musa Barrow. Unico inconveniente: la prossima stagione inizierà prestissimo: il 19 giugno si saprà il primo avversario europeo e il 26 luglio ci sarà il primo incontro ufficiale.

Piazzamento: 7°

Punti conquistati/media punti: 60/1.58

Classifiche a confronto: -12 rispetto al 2016/17

Giocatore con più presenze: Remo Freuler (3.191 minuti, 35 presenze)

Miglior marcatore: Josip Ilicic (11 reti)

Miglior assist-man: Alejandro Gomez (13)

Miglior media voto: Josip Ilicic (6.42)

Il più ammonito: Marteen de Roon (8)

Il più espulso: Gianluca Mancini, Marteen de Roon, Remo Freuler, Rafael Toloi e Jasmin Kurtic (1)

La formazione più utilizzata: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Cristante; Gomez, Ilicic.