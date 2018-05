La stagione dell'Udinese - Tre allenatori per una salvezza sudata

Delneri, Oddo, Tudor: tre allenatori in una sola stagione, questo può bastare per spiegare il complicato campionato dei friulani. Una salvezza sudata, che dovrà far riflettere la presidenza Pozzo. Lasagna, con 12 reti, si è confermato nel massimo campionato, così come Jankto. La vera sospresa della stagione porta il nome di Antonin Barak, l'ennesima scoperta degli scout friulani.

Punti conquistati/media punti: 40/1.05

Giocatore con più presenze: Albano Bizzarri (3.061 minuti, 32 presenze)

Classifiche a confronto: -5 rispetto al 2016/17

Miglior marcatore: Kevin Lasagna (12)

Miglior assist-man: Rodrigo de Paul (8)

Miglior media voto: Kevin Lasgna (6.16)

Il più ammonito: Danilo (8)

Il più espulso: Albano Bizzarri, Samir, Pezzella, Fofana (1)

La formazione più utilizzata: Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Barak; Fofana, Behrami, Jankto; Lasagna, De Paul.