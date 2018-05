La stagione della Juve - Mai darli per morti. Douglas Costa devastante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimo titolo consecutivo, 95 punti. Tanto basta per descrivere la grandezza della stagione della Juventus. Un duello entusiasmante col Napoli dove a fare la differenza è stata l'abitudine dei bianconeri a gestire i momenti che contano: la vittoria al San Paolo ad accorciare le distanze, il successo all'Olimpico con la magia di Dybala, il modo in cui ha ribaltato (al netto delle polemiche) la partita contro l'Inter. Li si dava per morti dopo il gol di Koulibaly all'Allianz, hanno zittito ancora una volta i detrattori. Dybala sta raggiungendo la maturità: gli mancava il killer instict davanti, quest'anno è migliorato anche in questo aspetto facendo meglio di Higuain. Matuidi fondamentale nel dare equilibrio e Douglas Costa miglior giocatore del 2018: il brasiliano ha spaccato in due le partite come nessun altro. Finisce l'era Buffon ed è già pronto l'erede (Szczesny), Barzagli riduce il suo impiego e intanto cresce Rugani. La Juve è ancora diversi passi avanti la concorrenza.

Punti conquistati/media punti: 95/2,5

Giocatore con più presenze: Gonzalo Higuain (2.980 minuti, 35 partite)

Classifiche a confronto: +4 rispetto al 2016-17

Miglior marcatore: Paulo Dybala (22)

Miglior assist-man: Douglas Costa (13)

Miglior media voto: Douglas Costa (6.63)

Il più ammonito: Medhi Benatia (8)

Il più espulso: Mario Mandzukic (1)

La formazione più utilizzata: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain