La stagione della Sampdoria - Un finale che ha compromesso l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I due volti del campionato della Sampdoria. Una prima parte dove i ragazzi di Giampaolo hanno mostrato un calcio spettacolare ed hanno cullato il sogno europeo, un finale decisamente al di sotto delle aspettative che di fatto ha estromesso i blucerchiati dalla lotta per l'Europa League.

Immortale Fabio Quagliarella, che a 35 anni ha messo a referto 19 gol. Vinta la scommessa Gaston Ramirez, tornato ad alti livelli dopo le difficili annate in Inghilterra. Sul gradino più alto del podio troviamo senza dubbio Lucas Torreira: sempre presente con Giampaolo, chissà che non possa seguirlo qualora il tecnico della Samp dovesse cambiare squadra in estate.

Punti conquistati/media punti: 54/1.42

Giocatore con più presenze: Lucas Torreira (3.365 minuti, 36 presenze)

Classifiche a confronto: +6 rispetto al 2016-17

Miglior marcatore: Fabio Quagliarella (19)

Miglior assist-man: Gaston Ramirez (10)

Miglior media voto: Fabio Quagliarella (6.27)

Il più ammonito: Gaston Ramirez (9)

Il più espulso: Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Jacopo Sala (1)

La formazione più utilizzata: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Zapata, Quagliarella