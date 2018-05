La stagione della SPAL - Un'altra impresa di Semplici. Lazzari si conferma

© foto di Federico De Luca

Dopo la storica promozione in serie A, la SPAL conquista un altro prestigioso traguardo: la permanenza nel massimo campionato. Alla guida di questa impresa il condottiero Semplici, uno degli artefici principali di questa grande cavalcata iniziata in serie C. Con lui Manuel Lazzari, che anche in serie A ha mostrato tutto il suo valore e che in estate sarà sicuramente al centro del mercato. Sorpresa Antenucci: quando tutti si aspettavano Borriello, ci ha pensato l'ex Leeds a trascinare la SPAL la salvezza a suon di gol.

Punti conquistati/media punti: 38/1

Giocatore con più presenze: Manuel Lazzari (3.310 minuti, 36 presenze)

Classifiche a confronto: lo scorso anno in Serie B

Miglior marcatore: Mirco Antenucci (11)

Miglior assist-man: Mirco Antenucci (6)

Miglior media voto: Manuel Lazzari (6.24)

Il più ammonito: Pasquale Schiattarella (12)

Il più espulso: Federico Mattiello, Francesco Vicari, Felipe (1)

La formazione più utilizzata: Gomis; Felipe, Vicari, Salamon; Lazzari, Schiatterlla, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi