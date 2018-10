La stampa argentina ai piedi di Dybala: "Si è svegliata la Joya"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Argentina celebra Paulo Dybala. La Joya, autrice di tre gol decisivi ieri sera in Champions League, è sulle prime pagine di calcio internazionale in terra Albiceleste. "Un hat-trick spettacolare con la maglia della Juventus", titola Diario Popular. "Senza Cristiano è lui a prendersi la copertina", scrive La Nacion che poi racconta in un altro articolo i gol pesanti dello juventino e di Sergio Aguero con la maglia del Manchester City. "Si è svegliata la Joya", titola con tanto di punto esclamativo El Grafico, Infobae invece si concentra sulla cronaca e sui "tre gol di Dybala che concedono la vittoria alla Juventus contro lo Young Boys". "La notte magica di Dybala", è il titolo scelto da Fox Deportes, mentre Olè traccia anche una rassegna stampa europea dei titoli dedicati alla Joya.