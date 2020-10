La stampa danese esalta Eriksen: "Categoria superiore. È tornato". Promosso anche Kjaer

Il successo della Danimarca sull'Inghilterra ha un che di storico. La stampa danese esalta Christian Eriksen, autore della rete decisiva a Wembley. TV2 scrive della sua prestazione: "È tornato. Abbiamo visto un buon livello contro l'Islanda, qui è persino meglio. Sicuro dal dischetto. Giusto tempismo nei passaggi e negli inserimenti. È stato lui a regolare il ritmo della partitsa, mantenendone il controllo". Voto 5/6 sia per lui che per Simon Kjaer, anch'egli come Eriksen giunto al traguardo delle 100 presenze con la Danimarca: "Ha mantenuto lo stesso livello delle ultime partite internazionali. Autorevole e di classe". Ekstrabladet evidenzia la prestazione di tre giocatori, ritenuti di categoria a parte: Kasper Schmeichel, Andreas Christensen e, per l'appunto, Christian Eriksen. Un gradino sotto Simon Kjaer la cui prestazione è comunque ritenuta molto buona.