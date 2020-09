La storia d'amore tra Messi e il Barcellona continua, ma ci perdono (quasi) tutti

vedi letture

Una sconfitta per tutti, o quasi. La permanenza di Lionel Messi a Barcellona , annunciata dal fuoriclasse argentino in un'intervista rilasciata a Goal, lascia l'amaro in bocca a tutti i protagonisti della vicenda. Il calciatore, innanzitutto, che resta contro la propria volontà e solo perché non vorrebbe intentare una causa contro il club che ama e che gli ha permesso di diventare uno dei migliori calciatori della storia. "Non c'è un progetto e non mi è stato permesso di andar via" è il riassunto delle sue parole, accuse rivolte ovviamente al presidente Josep Maria Bartomeu e alla gestione sportiva degli ultimi anni.

Il numero uno della società blaugrana ha in qualche modo vinto la battaglia personale: non ha ceduto alle richieste della famiglia Messi e degli avvocati, impugnando il contratto e chiedendo fermamente la clausola da 700 milioni prevista per liberare l'argentino. A che prezzo? Il Barcellona potrà ancora contare sul suo capitano, che però potrebbe giocare una stagione da separato in casa (anche se da un professionista del suo calibro ci si aspetta il massimo impegno), pesando tremendamente sulle casse del club. Il Barça avrebbe potuto risparmiare 100 milioni di ingaggio e ottenerne altrettanti dalla cessione del suo campione, che tra dieci mesi potrebbe liberarsi gratuitamente, dando un enorme dispiacere ai tifosi. L'unico a esultare davvero è Javier Tebas, presidente de LaLiga: se avesse perso l'altro fenomeno, avrebbe subito perdite ancor più consistenti in un momento molto delicato. Adesso si attendono le prossime mosse di Bartomeu: a marzo (o maggio) lascerà la carica, ma a questo punto potrebbe decidere di rassegnare le dimissioni per salvare il salvabile e dissuadere Messi dall'idea di cambiare aria. Non è detto, infatti, che la sua avventura in Catalogna sia finita e che non possa terminare la sua carriera dove è cominciata.