Prima è stato l'Europeo del 2016. Con il passaggio del turno, la vittoria contro l'Inghilterra, i quarti di finale. Poi il girone di qualificazione mondiale, battuta la Croazia, l'Ucraina e la Turchia. E ora è l'Argentina, con questo 1-1 che stoppa Lionel Messi e compagnia. La storia dell'Islanda è tutta qui, ma in questo momento vale più di quella di altre grandi nazioni. Perché l'Italia non c'è, a questi Mondiali, con quattro vittorie. L'Olanda, tre finali, guarda dal divano. Il Cile, due Copa America tra il 2015 e il 2016, ha buttato al vento una generazione d'oro.

Certo, Halldorsson è stato il migliore in campo, ha parato un rigore a Messi. Ma la genialità di questa squadra sta nel difendere a oltranza quando non si può più ripartire, ma anche dando grattacapi quando la condizione è quella corretta. Un paio di gol incredibili sbagliati, quello di Bjarnason in particolare, poteva dare il craque più grande di questo principio di Mondiale. È una questione di mentalità, non solo di talento: l'Islanda ce ne ha infinitamente meno di noi, sia di talento che di cittadini. Per dire: la città di Bologna ha 389 mila abitanti, quella di Firenze, l'Islanda 332.

Ecco, l'Islanda ha praticamente gli stessi abitanti di Avellaneda, che ne può contare 330 mila. Eppure sta scrivendo la storia del calcio, nel 2018. Da nazionale europea, quindi affrontando grandi nazioni sin da subito, dai gironi di qualificazione. E l'Argentina, nel suo girone qualificatorio con 5 qualificati su 10, ha avuto grossi problemi. Forse non è poi così una sorpresa.