La storia rischia di ripetersi. Juve-Pogba, tutto dipende da Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

Una volta chiuso l'acquisto di Cristiano Ronaldo, quello di Paul Pogba è diventato immediatamente uno dei principali nomi accostati alla Juventus. Per qualcuno opportunità concreta, per altri semplice speculazione facente parte del calderone di nomi del mercato estivo. Quel che è certo è che il Polpo alla Juventus si era trovato benissimo. E che con lo United il feeling è ai minimi storici.

LA STORIA SI RIPETE - La Juventus sfruttò i tentennamenti dello United sul rinnovo del giovanissimo Pogba e lo portò a Torino quasi a costo zero. 4 anni dopo lo rivendette proprio allo United per 104 milioni di euro per quella che probabilmente resta una delle plusvalenze maggiori nella storia del calcio. Ora, seppur con cifre e modi diversi, la storia rischia di ripetersi. Perché in estate l'idea era balenata nelle menti degli uomini mercato bianconeri e chissà che in futuro non tornino davvero a pensarci concretamente...

UN ALLEATO SPECIAL - Già sul finire della scorsa stagione si erano percepiti i primi scricchiolii nel rapporto fra José Mourinho e Paul Pogba. In estate il tutto si è acutizzato, soprattutto dopo il Mondiale, durante le vacanze estive. E in questo inizio di stagione, complici i titoli dei tabloid britannici, i diverbi fra il giocatore e lo Special One hanno quasi monopolizzato l'agenda mediatica riguardante il Man United. Ecco perché, soprattutto in caso di permanenza (assolutamente non scontata) di Mourinho a Old Trafford, Pogba potrebbe chiedere ufficialmente la cessione.

CONCORRENZA XL - Ovviamente la Juventus non sarebbe sola nella corsa al francese. Ci mancherebbe, visto il profilo di cui si parla. Il Barcellona ha trattato a lungo il suo nome in estate. Così come il Real Madrid, alla ricerca di un colpo mediatico dopo l'addio di Ronaldo. Ma pure il PSG avrebbe portato volentieri il centrocampista al Parco dei Principi. Insomma per la Juventus non sarà assolutamente semplice, ammesso e non concesso che lo United apra ad una cessione. Ma dopo l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo niente sembra impossibile.