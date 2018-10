La storia infinita. Cavani-Napoli, ADL ribadisce il solo modo per prenderlo

© foto di J.M.Colomo

Come si fa a dimenticare una storia d'amore importante? È difficile, impossibile se parliamo del rapporto che Napoli e il Napoli hanno avuto con Edinson Cavani. L'attaccante arrivato dal Palermo nel 2010 e volato via verso Parigi tre anni dopo per 64 milioni di euro, cifra importantissima all'epoca. Certamente più di oggi, dopo il trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG che ha proprio cambiato le valutazioni di mercato.

Intanto il Napoli sfida stasera il Matador, accostato nuovamente durante la scorsa estate agli azzurri e invocato dai tifosi partenopei. Ma Aurelio De Laurentiis era stato chiaro: se ne può parlare solo se accetta una riduzione dell'ingaggio. Nessun segnale da sotto la torre Eiffel, perché Cavani ha deciso di restare al PSG. Stasera, però, anche per lui non sarà facile scendere in campo contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio ad altissimi livelli. Sentimenti contrastanti per l'uruguagio che, in caso di gol, ci penserà più di mille volte se esultare di fronte il suo vecchio popolo. Intanto ieri De Laurentiis non ha chiuso al ritorno del Matador, a patto che rinunci a parte dell'ingaggio. Un nuovo "appello finito nel dimenticatoio", almeno ora. In futuro, magari, vedremo nuovamente l'uruguagio correre al San Paolo con la maglia azzurra sulla pelle.