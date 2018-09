Fonte: Dall'inviato all'Estadio Da Luz

Primo tempo gradevole all'Estadio da Luz, con occasioni da ambo i lati. Portogallo che si fa preferire in fase di palleggio mentre l'Italia difende e riparte. Gara molto ligia alla storia delle due formazioni, con i lusitani a cui manca un centravanti - pur se pieni di talento - e gli azzurri che non riescono a concludere positivamente il proprio contropiede. All'Estadio Da Luz si conclude con un inevitabile zero a zero.