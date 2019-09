La strana coppia manifesto della Fiorentina che vince: basta che funzioni

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

È la serata della crisi Milan, e i commenti si concentrano soprattutto su quella. Dopo il 3-1 di San Siro, però, è anche giusto tributare il dovuto omaggio alla Fiorentina di Vincenzo Montella. Che, anche senza ammetterlo, qualche sassolino della partita se lo sarà pur tolto. Ma soprattutto, dando continuità, di prestazione e di risultato, alla vittoria della Sampdoria, "rischia" di togliersi da una situazione complicata e di aver trovato la soluzione al rebus rappresentato dalla rosa viola.

Senza centravanti, schieri lo spazio. È il principio base del gioco di Guardiola, e per certi aspetti quello che sta facendo Montella. Se Vlahovic e Pedro non sono ancora pronti, dentro Ribery-Chiesa: la strana coppia, appunto. Due esterni: sulla carta non avrebbe alcuna possibilità di essere un tandem offensivo credibile. Eppure, come direbbe Woody Allen, basta che funzioni. Perché Ribery ha la classe per fare la differenza, a prescindere dall'età, in qualsiasi ruolo in Serie A. E la crescita di Chiesa è ancora tutta da definire, che diventi un attaccante vero e proprio non è affatto da escludere. Purché inizi a segnare con continuità.

Nel frattempo, la Fiorentina va. Merito di quei due folletti lì davanti, che lasciano spazio all'inserimento dei centrocampisti. Uno su tutti, Gaetano Castrovilli: con la Ribery-Chiesa, il centrocampista pugliese è l'altro manifesto del gioco di Montella. Lo ha tenuto a Firenze, ci ha puntato, ne sta venendo ripagato. C'è ancora qualche pausa di troppo nei novanta minuti, ma l'ex Cremonese ha dato sostanza alla qualità che ha sempre avuto. E sembra perfetto per un ruolo che, sulla carta, sarebbe stato perfetto per Benassi. O magari anche di Boateng.

Lezione a Giampaolo? Tornando al Milan, il tecnico ex Sampdoria non è ancora riuscito ad adattarsi alla sua squadra, forse anche perché è stata costruita senza seguire una direzione precisa sul mercato. La stessa cosa, però, si diceva a fine agosto della Fiorentina: bene il colpo Ribery, ma tutti immaginavano i viola in campo col 4-3-3 o 4-2-3-1. Dopo qualche esperimento iniziale, Montella ha riaggiustato il tiro, ha dato a Lirola e Dalbert tutta la fascia, ha inventato una coppia d'attacco leggerina ma letale. E adesso sorride davvero.