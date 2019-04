La strana pace di casa Inter. Ma Icardi non segna su azione da un girone

© foto di www.imagephotoagency.it

Segna Radja Nainggolan e Mauro Icardi è il primo a festeggiarlo: accompagnati da Ivan Perisic, creano l'immagine più bella e al tempo stesso curiosa della strana pace di casa Inter. Poi lo stesso croato va dal dischetto: Icardi gli ha lasciato il rigore, o è stato Perisic a cedere l'onore all'argentino contro il Genoa? Spalletti nel post partita non scioglie il dubbio: non lo sa, assicura l'allenatore toscano , certificando che in questa fase è lo spogliatoio dell'Inter a prendere determinate decisioni. O magari lasciandolo intendere: da fuori, è difficile capire dove sia la verità.

Sta nei numeri, piacciano o meno: quelli di Icardi, per esempio, che su azione in campionato non segna dalla gara di andata contro la Roma, datata 2 dicembre 2018. Un intero girone, in pratica, senza trovare la gioia del gol se non su rigore. Anche con l'esilio di mezzo, fanno 12 partite, 1080 minuti senza fare quello che gli riesce meglio. C'è della polvere, sulle spalle del 9: a Frosinone ha avuto almeno due occasioni facili facili per timbrare il cartellino e le ha sbagliate. Si consola, con quella stretta di mano a tre: rappresenta in un certo senso le tre anime di uno spogliatoio che in un modo o nell'altro porta avanti la baracca. Una strana pace e un mondo capovolto: Icardi non segna ma fa segnare, a tabellino ci vanno Nainggolan e Perisic. Esultano insieme, almeno.