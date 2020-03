La strana stagione di Blaise Matuidi, al secondo "infortunio" in cui serve solo pazienza

La strana, stranissima stagione di Blaise Matuidi. Sembrava completamente estraneo al progetto di Maurizio Sarri, la scorsa scorsa, e tra i maggiori candidati ad andar via alla prima offerta credibile. Poi, però, col passare delle settimane, si è compreso che nella rosa non poteva esserci gregario migliore per Cristiano Ronaldo. E così ha scalato le gerarchie in pochissimo tempo, fino a diventare “fondamentale per la manovra”.

In parallelo qualche acciacco non proprio usuale. Lo scorso novembre si era dovuto fermare per una frattura della cartilagine della decima costa: infortunio che ha richiesto solo pazienza nel periodo di ricostruzione naturale dell’apparato. Adesso il coronavirus, anche se da asintomatico. Blaise preferisce dapprima starsene tranquillo, non appare e affida alla moglie il compito di far sapere di stare bene. Servirà pazienza anche questa volta. Poi tornerà a fare da guardaspalle a Cristiano e a fare la differenza in mezzo come sempre.

Stamani il messaggio social: «Sono positivo. Abitualmente amo pensare che sono positivo perché sono una persona che cerca di irradiare buone sensazioni attorno a sé, alla mia famiglia, ai miei amici ai miei compagni. Oggi resto positivo. Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare e eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo. Sono positivo, sono forte, il mio morale è alto come quello della mia famiglia. Sono positivo, usciremo collettivamente più forti da questa prova, che ci insegnerà a conoscerci meglio, a essere più solidali, più generosi, migliori - scrive Matuidi -. Sono positivo, ce la faremo. Blaise».