La strana storia di Dele Alli: quasi fuori dal Tottenham nonostante 62 gol e 55 assist

"Ne ho troppi, qualcuno deve pur restare fuori". Dele Alli è rimasto fuori dalle ultime due gare del Tottenham, contro Lokomotiv Plovdiv e Southampton. E Mourinho ha spiegato con quelle parole l'esclusione del talento inglese, uno attorno a cui il Tottenham sembrava intenzionato a costruire squadra e successi negli anni passati. E invece fra Son, Bergwijn, Lucas, Lamela e Bale, il classe '96 sembra improvvisamente diventato il giocatore offensivo da sacrificare sul mercato.

La sua carriera col Tottenham e la tentazione PSG - Con gli Spurs Dele Alli si è imposto come uno dei migliori talenti a livello europeo. E nelle 223 partite giocate con la squadra londinese, ha messo insieme 62 gol e 55 assist. Numeri ammiccanti per qualunque top club europeo: nelle scorse ore sembrava potesse diventare un'ipotesi di mercato per l'Inter ma la pista non ha trovato conferme. E così si è fatto largo il solito PSG: a Leonardo il giocatore piace e con un prestito con diritto di riscatto futuro l'operazione potrebbe andare in porto. Anche perché il via libera di José Mourinho è già arrivato da tempo.