La strategia di Bartomeu: prendere Lautaro per riconquistare la fiducia di Messi

Lautaro Martinez come carta da giocarsi per riavvicinare Lionel Messi e migliorare il rapporto con lui. Questa l'idea del predisente del Barcellona, Josep Bartomeu. Secondo quanto riportato da Tuttosport la trattativa è comunque ferma ma non sono esclusi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. In tutto questo l'attaccante argentino continua a non esporsi, non chiedendo la cessione all'Inter.