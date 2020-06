La strategia di Sarri: niente turnover, e la Juve va. In cerca di alchimie, tirando la volata

Niente turnover, e la Juventus va. Maurizio Sarri si dimostra fedele al suo credo e, anche in tempi di partite ogni tre giorni, cambia solo un giocatore rispetto alla gara col Lecce. La Juve si dimostra fedele alla sua natura, e batte il Genoa 3-1. Trascinata dalle giocate individuali dei suoi fuoriclasse, su tutti Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, che si cercano poco tra di loro ma la porta la trovano eccome e anche con conclusioni di fila. Tre vittorie su tre sono una prova del nove? No, perché Bologna, Lecce e Genoa sono per forza di cose avversarie alla portata. Però finora in campionato è andato tutto giusto. Compresa, appunto, la strategia ben poco conservativa (quanto a energie) del tecnico di Figline: più che ai muscoli, Sarri pensa alle alchimie tattiche da costruire. E manda la squadra ai giri giusti, sin da subito, anche perché, se giocano sempre gli stessi, è fisiologico che entrino in condizione prima degli altri. Tanto più se hanno maggior qualità. Il rischio, andando avanti col tour de force, è che la Vecchia Signora possa arrivare scarica sull'allungo. Quando un ciclista tira la volata, però, deve farlo affondando il colpo, e non solo pensando a quante pedalate gli rimarranno all'arrivo.