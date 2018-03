La svalutazione di Anthony Martial. Con la Juventus nel futuro

© foto di imago sportfotodienst

Ne sono successe di cose dall'estate del 2015 ad oggi. Soprattutto in casa Manchester United, dove nelle ultime ore - tra l'altro - è partita una vera e propria caccia all'uomo nei confronti di Josè Mourinho. Fuori dalla Champions League (per mano del meno quotato Siviglia, ndr), a distanza siderale dal City capolista in Premier League, probabilmente neanche un'eventuale successo in FA Cup salverà la panchina dello Special One (molto poco special, ultimamente). Così, ad oggi, risulta estremamente complicato fare previsioni su quanto (e in che misura) potrà accadere al termine della stagione, anche se l'eventualità di una partenza di alcuni dei giocatori attulamente nella rosa della squadra non è da escludere. Un nome su tutti? Quello di Anthony Martial.

Estate 2015. Come detto, sono passati quasi 3 anni da quando l'attaccante francese classe '95 stupiva i tifosi del Monaco con le sue giocate. Così giovane, eppure già così incisivo. Tanto da far vacillare il Manchester United che - dopo una lunga trattativa - riesce ad acquistarlo per una cifra monstre da 80 milioni di euro (50 più 30 di bonus). Le polemiche, inevitabili, che si sono susseguite in merito al prezzo del cartellino non hanno però scalfito inizialmente il valore del giocatore (all'epoca quasi ventenne).

Tre anni dopo. Dopo quasi tre stagioni con la maglia dei Red Devils, però, lo scenario pare completamente cambiato. Tanto che - addirittura - si potrebbe passare dallo status di "golden boy", a quello di "delusione", per finire con quello di "possibile partente". Ed è qui che si inserisce la Juventus, società più solida d'Italia che - in attesa della conclusione della stagione - già pone le basi per una nuova. Dopo il colloquio a Londra tra il vicepresidente Pavel Nedved e Nelio Lucas, numero uno del Doyen Sports Investments (il fondo che si occupa di finanziare i contratti di acquisto e cessione di vari giocatori, tra cui Martial, per conto di club calcistici sudamericani ed europei), la scorsa settimana i dirigenti bianconeri avrebbero avuto nuovi contatti con la controparte.

Opportunità di mercato. Il prossimo giugno, dunque, Martial potrebbe davvero arrivare in Italia, dopo il parziale interessamento dell'Inter nella scorsa finestra estiva di mercato. Col contratto in scadenza nel 2019, e con una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 65 milioni di euro, ecco che la Juventus potrebbe affondare il colpo approfittando della svalutazione economica del giovane attaccante.