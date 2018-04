La svolta, 4 mesi dopo. Kalinic può diventare l'uomo in più del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono stati mesi difficili per Nikola Kalinic. Il centravanti del Milan che ieri ha regalato il pareggio ai rossoneri contro il Sassuolo non segnava dallo scorso 3 dicembre, basterebbe questo per raccontare le difficoltà del croato. Che ieri però, come detto, si è preso la scena con un gol tanto bello quanto importante. Perché una sconfitta sarebbe stata dura da digerire per il Milan impegnato nella corsa europea. Dietro premono, soprattutto la Fiorentina, davanti continuano a macinare punti. Per questo anche un punticino può risultare decisivo a fine cammino. Nel mezzo, fra il 3 dicembre e la gara di ieri, qualche incomprensione, nessun gol e un'esclusione punitiva contro il Chievo. Tutto alle spalle, almeno apparentemente, con Gattuso che per le ultime 7 partite stagionali potrà contare su un giocatore ritrovato. Su un attaccante in più che nei piani del tecnico rossonero avrà il compito di risolvere, come successo ieri, le sfide complicate. Con una partita segnata in rosso: l'ultima di campionato, quella che potrebbe definire le sorti future, proprio contro la sua Fiorentina.