La svolta di Dybala. Ora anche lui si è convinto a lasciare la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. Nei giorni scorsi la Juventus aveva provato ad inserire la Joya nell'operazione Lukaku col Manchester United, eventualità presto tramontata per colpa dei tentennamenti del giocatore e delle sue esose richieste dal punto di vista dell'ingaggio. Da qui il passo indietro dei Red Devils, poco propensi a spingere per un giocatore non convinto della destinazione.

Le riflessioni di Dybala - Quelli della trattativa con lo United erano i giorni in cui Dybala non era ancora rientrato alla Continassa. Prima di decidere la Joya voleva tastare con mano i pensieri bianconeri e soprattutto parlare con Maurizio Sarri per capire le sue idee a riguardo. Ora Dybala è rientrato a Torino, ha ripreso ad allenarsi, ma resta al centro di diverse trattative di mercato. Col Tottenham, nei giorni scorsi, la Juve aveva trovato una base d'accordo a circa 70 milioni di euro, ma anche in questo caso per la fumata bianca serviva accontentare le richieste del giocatore e dell'agenzia maltese che ne cura i diritti d'immagine.